La maestra Marika muore a 47 anni dopo il saluto dei suoi alunni

CAORLE - Fino all'ultimo i suoi alunni le hanno tutte le mattine, con un video-messaggio, il buongiorno. Perché se anche dall'estate scorsa stava combattendo contro il male e da alcuni mesi non era più a scuola, quel filo che l'univa ai suoi alunni non era mai venuto meno. Cordoglio per la morte della maestra Marika Magagnin, 47 anni, spentasi lunedì nella casa di famiglia a Premaor di Miane, nel Trevigiano, ma attualmente residente a Caorle. Fino a poco tempo fa aveva abitato a Fregona ed aveva insegnato nella scuola primaria di Cappella Maggiore.



IL CORDOGLIO

La notizia del decesso della maestra Marika si è subito abbattuta dal mare alle colline dell'Alta Marca. E tanti in queste ore sono i messaggi di cordoglio indirizzati alla sua famiglia, alle figlie Silvia e Cristina, a Guido, a papà Bruno e a mamma Ivana, alla sorella Francesca. E nella chiesa di Miane domani, alle 14.30 verrà celebrato il funerale. A Caorle, sebbene da poco residente anche se in passato qui aveva sempre trascorso le estati, Marika si era fatta una bella cerchia di amicizie, anche in parrocchia a Santa Margherita dove aveva dato un supporto al Grest, facendosi conoscere e benvolere da tutti.



INSEGNANTE ALLA PRIMARIA

A settembre aveva iniziato ad insegnare alla primaria di San Donà di Piave. Fino a quando ha avuto le forze è rimasta tra i suoi alunni. Poi il male l'ha allontanata dalla scuola, ma solo fisicamente. Perché quei bimbi in questi mesi hanno continuato a essere vicini alla loro maestra, tanto che ogni giorno, l'ultima volta domenica, le inviavano un video-messaggio con il buongiorno. E quando parlava della malattia che l'aveva colpita, diceva: «È una battaglia che non mi aspettavo di combattere. Ho capito ora che invece è e sarà una guerra... ma io vincerò». Una battaglia che la 47enne ha combattuto con tenacia fino all'ultimo. Tra poco avrebbe anche concluso la laurea magistrale: le mancava solo la discussione della tesi. Marika era una donna forte, piena di energia e sempre con il sorriso sulle labbra. Ed è così che ora tutti la ricordano.