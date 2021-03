​Si aggirano con fare sospetto fra le case: addosso avevano tutti gli strumenti per entrare nelle case

MARTELLAGO - Si aggiravano con fare sospetto fra le case, i residenti li notano e chiamano i carabinieri. E' successo a Maerne di Martellago dove una coppia di rumeni senza fissa dimora è stata denunciata: i due, infatti, sono stati trovati nella popolosissima zona residenziale di via Cà Rossa e controllati: avevano con loro grossi scalpelli e cacciavite, torcia, guanti ed altri indumenti da lavoro. Tutti attrezzi e dotazioni, assolutamente incompatibili con le circostanze di luogo, di tempo e personali dei due, che si erano sin da subito dichiarati nullafacenti. La coppia è stata identificata e denunciata in stato di libertà per possesso ingiustificato di strumenti di effrazione, ma sono in corso altri accertamenti per acclarare eventuali responsabilità su furti in appartamento in zona.