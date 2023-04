La Madonna Pellegrina di Fatima arriva a Venezia in aereo: sarà scortata

VENEZIA - La Madonna Pellegrina di Fatima farà tappa a Venezia dal 28 aprile all'8 maggio. Sarà custodita nella chiesa di San Salvador, dove in qualunque ora del giorno i fedeli potranno recarsi per un momento di raccoglimento e preghiera.

Madonna Pellegrina di Fatima a Venezia

L'arrivo della statua in laguna è previsto per le 18.30 di venerdì all'aeroporto Marco Polo; a bordo di una "balotina" sarà scortata dalle società remiere della città fino al molo di San Marco, da dove prenderà il via una processione che condurrà la statua fino alla chiesa. Qui, il patriarca Francesco Moraglia celebrerà la Santa Messa.

«Sono in corso i preparativi per l'arrivo della Madonna di Fatima, e sono giornate intense - spiega il parroco, don Roberto Donadoni, che ha coordinato l'organizzazione dell'evento -, e piene di attesa per tutti, adulti e bambini. Il messaggio di Fatima e la sua intercessione torneranno a proclamare la vittoria e a suggerirci la forza, la fiducia e l'audacia per dire: andate via, tenebre dello spavento, perché ha vinto la pace».

Nelle giornate di sabato 29 aprile e 6 maggio, la chiesa rimarrà aperta anche per tutta la notte, offrendo ai fedeli un'occasione in più per sostare dinanzi alla statua.