La denuncia, così come la sua apparizione a fianco del murale di Banksy in rio Novo, è annunciata via social.

La Madonna dell’acqua lurida è sparita.

A parlare di furto è lo stesso artista, lo scultore Federico Soffiato, che attraverso una nota diffusa lunedì sera dal suo atelier attacca senza mezzi termini: «La Madonna dell’Acqua lurida piazzata a Venezia la scorsa settimana è stata rubata - si legge - La città si sta esprimendo con indignazione sui social per il furto di un’opera che, seppur per poco tempo, aveva già emozionato per il messaggio di protesta sul moto ondoso veneziano (rio Novo è trafficatissimo) e l’inquinamento locale e globale delle acque. L’opera dialogava in sinergia con il messaggio di Banksy chiudendo con elegante decisione uno dei posti più discussi di Venezia».

Già sabato sera a chi da San Pantalon guardava il murale di Banksy, appariva il vuoto nella porta che - come una cappella in una chiesa - accoglieva la statua della Vergine con Bambino. La scultura a grandezza naturale, è realizzata con un tronco di larice recuperato in Cadore dopo la tempesta Vaia ed è stata già esposta al San Gaetano di Padova nell’ambito del “Future Vintage Festival” con l’intento di essere collocata su tutte le acque inquinate del mondo.

«L’idea - spiegava Soffiato in un video dopo l’apparizione della statua - era nata una decina di anni fa quando ero in mezzo all’acqua di un fiume con la barca. Il concetto l’ho rimandato fino al 2019 per via di altre installazioni, poi mi sono deciso a portarlo avanti. Il concetto - continuava - è la madre che protegge il bimbo nell’unico modo che riesce a fare: tappandogli il naso. I nostri figli - concludeva l’artista - dovranno vivere in questa terra, l’ acqua è la base della vita ma le sue condizioni sono preoccupanti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA