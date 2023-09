Lutto in municipio a Mirano, addio all'architetto Elena Doria: aveva 53 anni

MIRANO - Lutto in Comune a Mirano, è morta a 53 anni l'architetto Elena Doria. Si è spenta domenica scorsa arrendendosi ad una malattia contro la quale combatteva da anni e che alla fine non le ha lasciato scampo. Laureata in architettura allo Iuav di Venezia, da anni lavorava in Comune a Mirano come responsabile dell'ufficio cimiteri. Era residente a Zianigo, dove lascia la mamma Luciana, il fratello Paolo e i suoi adorati nipoti. Chi la conosce la descrive come una persona riservata, dedita al suo lavoro e appassionata si sport e ballo. I funerali saranno celebrati mercoledì nella chiesa Arcipretale di Zianigo.