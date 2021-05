Lunedì nero. L'auto si schianta sotto a un Tir in A4, Statale 14 bloccata per un altro incidente

SAN STINO/PORTOGRUARO - L'auto si schianta sotto al Tir, traffico in tilt sulla A4. Dopo lo schianto di questa notte con un Tir finito di traverso lungo il tratto compreso tra San Stino e Portogruaro, verso le 9.30 un auto si è schiantata contro un mezzo pesante nell'opposto senso di marcia. Il conducente dell'auto che viaggiava in direzione di Venezia ha tamponato il Tir che lo precedeva poco prima lo svincolo di San Stino. Sul posto sono arrivati i sanitari del Punto di primo intervento di Caorle che hanno trasferito il malcapitato in Pronto soccorso. Inevitabili i disagi con le lunghe code in autostrada. Ad appesantire ulteriormente la mattinata un incidente sulla Statale 14 a Lison di Portogruaro con due veicoli coinvolti. In questo caso la viabilità è rimasta bloccata per più di un'ora.

