Corpo di un sub ripescato, riconosciuto il corpo: «È il mio Luigino»

ADRIA (ROVIGO) - È toccato alla moglie e alla figlia il triste compito di riconoscere il corpo diotto giorni fa, e ritrovato dalla guardia costiera sabato mattina davanti alla spiaggia di Barricata, a quattro miglia dalla foce del Po di Goro. Il riconoscimento ufficiale, ultimo tassello che ancora mancava in un quadro di sostanziale certezza sull'identità del morto, è avvenuto ieri mattina nell'obitorio dell'ospedale di Chioggia dove la salma era stata trasportata dopo il recupero. In attesa di un'eventuale autopsia, su cui deciderà il magistrato, l'attrezzatura da sub (la muta, una bombola di ossigeno, i pesi, ecc.) che Drago indossava ancora al momento del ritrovamento è stata trattenuta dalla guardia costiera per effettuare i controlli che potrebbero servire a chiarire la dinamica dell'incidente che è costato la vita al 68enne adriese.