Giardiniere folgorato nella villa del conte Donà delle Rose, colpo di scena nell'inchiesta

TEMPIO PAUSANIA - Colpo di scena nell'inchiesta per la morte di Flavio Pellegrino, il giardiniere olbiese di 61 anni ucciso da una scarica elettrica il 31 agosto 2020, mentre svolgeva un intervento di manutenzione nella villa del conte Luigi Donà dalle Rose, a Porto Rotondo. La pm della Procura di Tempio Pausania, Claudia Manconi, che a conclusione delle indagini aveva chiesto l'archiviazione delle accuse contro i cinque indagati, ha fatto marcia indietro. Questa mattina, 21 giugno, in udienza davanti al gip Claudio Cozzella, ha ritirato la sua richiesta e proposto al giudice di ordinare una nuova perizia sulla villa e sugli impianti. Il gip ha quindi disposto un'integrazione probatoria e una nuova perizia, che dovrà esaminare non solo l'impianto elettrico, ma anche tutte le autorizzazioni edilizie e che riguardano la sicurezza della villa, della piscina e del locale tecnico dove ha trovato la morte il giardiniere. Per quel tragico incidente sono indagati per omicidio colposo: Pierluigi Pisu, titolare dell'impresa «Il pollice verde» che svolgeva i lavori di manutenzione nella villa, difeso dall'avvocato Agostinangelo Marras; il conte Luigi Donà dalle Rose e il figlio Leonardo, assistiti dagli avvocati Corrado Fara e Gabriele Satta; i titolari delle due ditte che eseguirono lavori sui collegamenti elettrici e sull'elettropompa, Maximilano Luca Moggi e Fabrizio Manca, difesi dagli avvocati Domenica Gala, Giovanna Maria Poggi e Giampietro Cocco. La famiglia della vittima, costituitasi parte civile, è rappresentata dall'avvocato Antonello Desini. La perizia dovrà essere depositata entro 60 giorni e poi il pm dovrà riformulare o meno la richiesta di rinvio a giudizio per tutti i 5 indagati.