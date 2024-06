VENEZIA - Gli applausi degli assessori, tra foto ricordo e richieste di autografi. Le battute tra il mister Paolo Vanoli e il sindaco Luigi Brugnaro, tra le risate generali. E infine le rassicurazioni del primo cittadino che, “consigliando” ai giocatori di restare al Venezia, ha ribadito la serietà del progetto per il nuovo stadio: «Realisticamente sarà pronto per il 2027. Ma pronto, pronto». Ieri per il Venezia calcio è stata la giornata dei festeggiamenti a Ca’ Farsetti, con Brugnaro a fare gli onori di casa, a dispensare complimenti ai neopromossi in A e a sottolineare, ancora una volta, l’importanza del nuovo stadio. Un appuntamento privato, aperto agli assessori e a pochi altri, occasione per il sindaco di ringraziare la squadra, capitanata dal direttore generale Filippo Antonelli, con il dono di un bel leone in vetro di Murano.

I calciatori del Venezia da Brugnaro

L’appuntamento era fissato per le tre del pomeriggio. I primi ad arrivare all’ingresso di Ca’ Farsetti sono stati Christian Gytkjaer e Joel Pohjanpalo, due dei giocatori che hanno scelto di vivere in centro storico. E così sono arrivati a piedi, dalla fondamenta, il “doge biondo” con la coppa in mano, fermati giusto da qualche passante per una foto ricordo. Poi, in motoscafo, sono stati raggiunti da tutti gli altri. Smesse le divise sportive, sono apparsi trasformati dopo l’ultima fatica al Penzo, in abiti casual eleganti, i volti rilassati. «Ma sono alti! Sembrano giocatori di basket» si è sbalordito un commesso comunale, che evidentemente li vedeva dal vivo per la prima volto. Ad attenderli nel salone di Ca’ Farsetti il gruppo di assessori e dipendenti, che li hanno accolti con un caldo applauso. Il sindaco è arrivato pochi minuti dopo.

Le battute

Il tempo per ispirare a Vanoli la prima battuta: «E il sindaco non c’è? Eh, non c’è la Reyer». Entrato subito dopo, Brugnaro ha esordito rivolgendosi proprio al mister in procinto di passare al Torino calcio: «Voglio dirgli che a Torino non troverà stanze del genere». E non sono mancati anche i botta e risposta tra i due, sempre sul filo dell’ironia, che hanno strappato risate generali. A Brugnaro che elogiava la tenacia della squadra e ricordava di essere «il presidente di una squadra di basket», Vanoli ha replicato: «L’allenatore mi hanno detto». Il sindaco di rimando: «Suggeritore». E ancora a Brugnaro che suggeriva ai giocatori giovani di restare al Venezia («Con squadre famose, rischiate di bruciarvi») Vanoli ha aggiunto: «Diciamo non ascoltate il Dio denaro». Ma il sindaco ha precisato. «No, il Dio denaro è importante. Si chiama articolo quinto. Parla uno che parla lo stesso linguaggio». Risate...

Lo stadio in arrivo

Clima in generale rilassato, con il sindaco come sempre a ruota libera. Ha elogiato, tra l’altro, il presidente Duncan Niederaurer. «Non c’è oggi perché è andato in Toscana con la moglie. Una brava persona. Ha fatto uno sforzo per mettere a posto certe situazioni patrimoniali. Ora bisogna correre per avere lo stadio. E l’obiettivo per il prossimo anno sarà quello di salvarsi». Un tasto, quello dello stadio, su cui Brugnaro ha insistito molto. «Qui c’è un progetto vero. Il presidente è riuscito a trovare questi nuovi investitori perché c’è un progetto solido. Se andate a vedere verso l’aeroporto, stiamo già facendo le strade, l’urbanizzazione per il bosco dello sport...». Ed ecco la data ribadita del 2027 per avere lo stadio pronto. «Pronto per giocare. E poi ci metteremo alla cassa a salutare tutti quelli che ci hanno rotto le scatole. Ora anche quelli che pretenderebbero di restare a Sant’Elena» ha polemizzato Brugnaro, che ha difeso anche le dimensioni contenute del nuovo stadio. «Quelli grandi non hanno più senso. Sarà un impianto da 16mila posti, ma moderno». Il sindaco è tornato anche sulla distinzione tra centro storico e terraferma. «Siamo qui perché è bello e scenografico, ma se la festa fosse stata a Mestre avreste avuto le folle oceaniche. La città, il grosso, è a Mestre. E penso che con lo stadio lì avrete dei numeri diversi». Appuntamento tra tre anni, poco più. Intanto si festeggia la serie A. E anche il sindaco, alla fine, ha tirato fuori una maglia per gli autografi. «Ora questa dovere firmarmela. Per i fioi».