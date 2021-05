VENEZIA La macchina si è rimessa in moto. Non da ieri, ma da mesi. La promozione in serie A del Venezia ha solo dato una ripartenza, parola stra-usata in questo periodo. Perché Venezia non solo ha bisogno di un nuovo stadio, ma anche di un palasport, di impianti che sappiano sfruttarne appieno una dimensione sportiva nuova, che non può prescindere dal rilancio di immagine ed economico.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati