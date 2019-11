CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA- Mogliano Veneto, Double Tree Hotel, convegno della Cisl del Veneto sul rilancio delle Province. Il sindaco di Venezia,, è previsto in scaletta per un saluto e tutti si aspettano il classico intervento di circostanza. Sbagliano. Perché Brugnaro, di fronte anche al sottosegretario all'Interno Achille Variati, vuole parlare di immigrazione e ha in serbo unadestinata a far discutere. Dice: «Propongo un. Gliche sono arrivati in Italia nei modi più rocamboleschi dovrebberoqui per dieci ore al giorno. Ed essere pagati per otto. Troppe dieci ore? Io ne faccio 16 da sindaco e gratis. I nostri emigrati ne facevano qualcosa di incredibile. Penso che ce la possano fare anche le persone che arrivano oggi in Italia, si tratterebbe di un'integrazione volontaria».