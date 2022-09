Brugnaro ammette il flop: «Siamo delusi, ma è un punto di partenza»

VENEZIA - «Non posso nascondere un pò di amarezza e di delusione per il risultato relativo alla quota proporzionale nazionale. Al tempo stesso va ricordato che Coraggio Italia si è particolarmente impegnato nel Veneto, dove la nostra lista ha comunque ottenuto oltre 50 mila voti». È il commento del presidente di Coraggio Italia e sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ai risultati delle elezioni. «Questo risultato - aggiunge Brugnaro - sarà per noi un punto di partenza. Ringrazio tutti i nostri candidati, tutte le persone che ci hanno sostenuto e aiutato in questa campagna elettorale e gli elettori che ci hanno dato fiducia. Ora guardiamo al futuro del nostro partito, Coraggio Italia. Dobbiamo rimboccarci le maniche, continuare a radicarci nel territorio e difendere le nostre idee per affrontare le prossime sfide elettorali. Lo faremo all'interno della coalizione di centrodestra, con la coerenza che ci ha sempre contraddistinto».

Per quanto riguarda la coalizione, Brugnaro sottolinea che «il centrodestra ora è maggioranza in Italia e ha la responsabilità di governare bene il Paese. Gli elettori hanno espresso la loro fiducia premiando la coerenza e la determinazione di Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia e di tutta la coalizione di centrodestra che, con Lega, Forza Italia e la lista Noi Moderati, dovrà formare un governo in grado di dare risposte concrete e immediate alle esigenze degli italiani. Per quanto riguarda il risultato raggiunto dalla lista Noi Moderati, faccio i miei complimenti ai nostri 9 parlamentari eletti e in particolare alla neo deputata Martina Semenzato e alla neo senatrice Michaela Biancofiore, rispettivamente elette nei collegi uninominali di Venezia e di Rovereto come espressione di Coraggio Italia», conclude.