Lucio Quarantotto e la sua canzone "Con te partirò": mostra e premi allo sconosciuto più famoso del mondo

MESTRE - Intreccia pensieri e canzoni a immagini, in un viaggio interiore che mette in luce chi era Lucio Quarantotto. È una celebrazione del valore artistico del quasi misterioso musicista e compositore mestrino, definito come "lo sconosciuto più famoso del mondo", la mostra "Tributo a Lucio Quarantotto" che si inaugura domani, alle 17.30, al palazzo della Provvederia. Scomparso il 31 luglio 2012 all'età di 55 anni, scrisse "Con te partirò", il celebre successo mondiale eseguito da Andrea Bocelli. Vinse il premio Tenco, è stato amato dalla critica e da un pubblico ristretto. Ma a causa del suo carattere schivo, Quarantotto non amava esibirsi dal vivo e non riuscì a diventare popolare al grande pubblico. La musica scolpisce la memoria come testimonia la prima edizione del Premio "Targa 48", concorso dedicato alla canzone d'autore organizzato da Musicaserenissima, l'associazione Mestre Mia, La Semicroma, in collaborazione con il Comune.

GLI APPUNTAMENTI

In vista dell'evento rende omaggio a Lucio Quarantotto la mostra tributo con immagini e testi esplicativi fino a domenica 14 (al mattino dalle 11 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 17 alle 19). Nel corso della sua permanenza sono in calendario diversi incontri dedicati all'artista. Lo scrittore Angelo Gavagnin, venerdì 5 maggio (alle 17.30), parlerà del cantautore partendo dal suo libro "Lungo il Cammino di San Benedetto: Da Norcia a Montecassino in compagnia di Lucio 48". Riccardo Caldura, direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Venezia, docente di Fenomenologia delle arti contemporanee ed esperto di filosofia dell'arte, sabato 6 maggio (sempre alle 17.30) evocherà la figura di Quarantotto. Gianfranco Bettin, sociologo, scrittore, saggista e ambientalista, parlerà di Quarantotto mercoledì 10 maggio. Mentre giovedì 11 maggio andrà in scena il recital "Notturno imperiale"; lo spettacolo è liberamente tratto da "Unterdenlinen", testo teatrale di Roberto Roversi del 1966, visioni in parole e musica di Lucio Quarantotto, Piercarlo D'Amato e Francesco Sartori. Un'esibizione, da cui emergono forti somiglianze tra il lavoro dei due poeti: due visionari che hanno affrontato il tema del nazismo, mettendo in guardia dai pericoli dei ricorsi storici. Dopo la chiusura della mostra, venerdì 12 maggio, alle 20.30, al Centro culturale Candiani, durante la premiazione del concorso Targa Lucio 48, saranno assegnate le targhe per la migliore canzone, testo, arrangiamento di un brano originale e per la migliore interpretazione di un brano di Lucio Quarantotto. L'iniziativa nasce da un'idea di Piercarlo D'Amato e Francesco Sartori, storici collaboratori di Quarantotto, per promuovere la canzone d'autore del Veneziano nel ricordo della figura del cantautore.