MARTELLAGO (VENEZIA) - Colonna della parrocchia, "braccio" di tante manifestazioni, voce del coro: tutta Martellago, dov'era conosciutissimo e stimato, piange la nobile figura di volontario di Lucio Memo, mancato domenica a 72 anni dopo una battaglia contro un tumore lunga quattro anni.

Originario di Burano, Memo da ragazzo aveva abitato a Marghera e dopo il matrimonio con l'inseparabile moglie Lucia la coppia aveva risieduto a Mogliano, a Zelarino e dal 2015 a Martellago. Per quasi tutta la vita aveva lavorato come pilota per l'Actv, guidava i vaporetti, e una volta in pensione, dal 2010, si era dedicato anima e corpo al volontariato, specie in parrocchia a Martellago: era sacrestano e con la moglie era ministro straordinario, portava la comunione ai malati, faceva parte del gruppo che si fa carico delle pulizie della chiesa e prestava servizio anche al bar dell'oratorio. Dava poi il suo apporto in cucina e ai tavoli alla sagra parrocchiale del Rosario ma anche alla Mostra del Radicchio della Pro Martellago, altra associazione con cui collaborava. Grande appassionato di canto e dotato di una splendida voce di "tenore", inoltre, Lucio Memo, dopo aver cantato a lungo nella corale della parrocchia di Zelarino, da anni era un punto fermo del coro Una Voce di Olmo. «Un'anima generosa e altruista, che non si tirava mai indietro; un uomo che ha donato tutto se stesso senza mai chiedere nulla in cambio, onesto e che aveva grandi valori di giustizia. Anche nella malattia, affrontata con umiltà e coraggio, ha dato una lezione di vita» lo ricorda la consorte. Lucio Memo lascia la moglie Lucia, la figlia Valentina e i nipoti Gioele e Geremia. I funerali si svolgeranno venerdì alle 15 nella "sua" chiesa di Martellago.