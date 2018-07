di Marco Corazza

Le è scivolato tra le mani, troppo fragili per poterlo strappare a un altro abbraccio, quello del mare.è caduto in acqua sotto gli occhi della compagna,, impotente di fronte a quell’improvviso malore. Il sub scomparso in mare sabato pomeriggio, Luciano Miotto, ex vicepresidente di Confindustria Veneto , era appena risalito sulla barca dopo essersi sentito male durante un’immersione. L’uomo,di, potrebbe essere risalito troppo in fretta dall’immersione, peggiorando ulteriormente le condizioni del malore. È questa la principale ipotesi di quanto accaduto, secondo i militari delladella direzione di