MESTRE - Il sindacato e lo sport in lutto per la scomparsa di Luciano Favaro, segretario della Lega dello Spi Cgil di Mestre e presidente dell'Union Boxe Mestre (per la quale era zio Ciano) ed ex presidente Federpugilato del Veneto. Favaro aveva 74 anni e si è spento nella propria abitazione, a Mestre, alle 9 di ieri mattina dopo tre giorni di coma. Una notizia che ha sconvolto quanti lo hanno conosciuto.

«Era un grande - racconta con voce rotta dalla commozione il fratello Adriano - . Faceva tutto con serietà e passione. Ha messo tutto sé stesso nel pugilato, ma in tutto quello che faceva donava sempre anima e corpo senza mai pensare agli interessi personali. La data dei funerali non è stata stabilita ed il suo desiderio era quello che per l'occasione ci fosse una semplice cerimonia di famiglia». «Con Luciano Favaro se ne va un grande uomo di sport, che si è sempre distinto per la passione rivolta al movimento dei giovani atleti - lo ricorda il sindaco Luigi Brugnaro -. Le sue doti di leadership l'hanno contraddistinto anche nel mondo sindacale, dove ha dimostrato altruismo e attenzione verso gli ultimi, in ogni settore. A moglie, figlie, nipote e a tutta la famiglia arrivino le più sentite condoglianze della Città di Venezia e mie personali».

Tra i primi ad annunciare la scomparsa di Luciano Favaro, sui social, è stato Michele Mognato, delegato della Cgil e della segreteria nazionale di Articolo Uno. «Luciano è stato un amico e un grande compagno che ha dedicato la vita al sindacato e alla politica - racconta Mognato -. Era un figlio della famiglia comunista, ha militato nel Pci ma poi non aderì al Pd, e ci ritrovammo in Articolo Uno. Luciano viveva la politica ed il sindacato con passione ed è stato un maestro per i giovani».

«È venuto a mancare da vero combattente, dopo una strenua lotta contro la malattia - lo ricordano dallo Spi Cgil -. Luciano si è sempre battuto con la tenacia e la consapevolezza di essere schierato dalla parte di chi crede in una società più equa e giusta, a difesa dei diritti dei lavoratori, dei pensionati e di chi non ha voce. Era stato nella segreteria dei Chimici e in quella della Camera del Lavoro veneziana, per poi passare alla Fiom e poi come segretario della Filt. Da pensionato, ha continuato il suo grande impegno, non ultimo come segretario generale della Lega Spi Mestrina»

«È una scomparsa gravissima per tutto lo sport veneziano - racconta Fabrizio Coniglio, presidente del Panathlon International Club di Mestre - . Nei giorni scorsi mi mandò un messaggio in occasione della serata per il pugile Maurizio Stecca nel quale diceva che avrebbe voluto esserci e che gli dedicammo. Ci lascia un pezzo dello sport di Mestre, un po' come quando morì il Maestro Livio Di Rosa per la scherma». «Luciano ci mancherà tantissimo - concludono dallo Spi -, ma siamo certi che ha già infilato i suoi guantoni per continuare a combattere tra le nuvole».