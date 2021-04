Zaia in diretta: «Covid in Veneto: Rt a 0,96 e incidenza a 160,3. AstraZeneca solo sopra i 60 anni. Terapie intensive al limite del 30%»

Il presidente Luca Zaia in diretta oggi, 8 aprile, per il consueto punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera. Gli ultimi dati sul fronte contagi e gli aggiornamenti della campagna vaccinale in Veneto nel bollettino della mattina. L'Rt aggiornato ad oggi è sceso a 0,96, mentre l'incidenza dei contagi è 160,3 positivi ogni 100mila abitanti.

APPROFONDIMENTI IL PUNTO Luca Zaia in diretta oggi. Caos AstraZeneca: «Rischiamo di... NORDEST Covid Veneto, Zaia: «Numeri da zona gialla, ma abbiamo... IL PUNTO Zaia: «Riaperture sì ma a gradi. Modello dei 21... FOCUS Prenotare il vaccino anti Covid in Veneto: l'odissea dei... CAMBIO DI FASCIA Covid. Il Veneto in arancione: dai negozi alla scuola cosa si... SAN MARTINO DI LUPARI Il Covid lo colpisce due volte in 3 mesi: muore a 54 anni, disposta...

IL BOLLETTINO

Il Veneto registra 1.241 contagi Covid nelle ultime 24 ore, e 24 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. I nuovi positivi sono il risultato delle analisi di 44.878 tamponi, pari ad una incidenza del 2,76%. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 392.294, quello delle vittime a 10.861. Continua a scendere il numero dei soggetti attualmente positivi, 34.139, e si abbassa anche la pressione sugli ospedali. I pazienti Covid ricoverati sono complessivamente 2.268, -200 rispetto al picco registrato il 31 marzo scorso, e 30 in meno nel confronto con la giornata di ieri; in particolare, 1.947 (-28) sono i posti letti letto occupati nei reparti non critici, 321 (-2), quelli nelle terapie intensive.

TERAPIE INTENSIVE

Le terapie intensive sono al 30% siamo quindi alla soglia limite, mentre in area non critiche i ricoveri sono al 27%

VACCINI

Eseguiti 34.681 vaccini in un giorno, il 77% degli over ottanta sono stati vaccinati. Sotto i 60 anni in questa fase in via prudenziale non si effettuano i vaccini AstraZeneca. Sopra i 60 anni invece viene somministrato AstyraZeneca almeno che non ci siano i medici che diano indicazioni diverse. Finiti gli ottantenni, si iniziano i vaccini dei settantenni. «Il Veneto ha deciso in questa fase di non fare più il vaccino AstraZeneca sotto i 60 anni - spiega Zaia - il ministero ha chiarito che i richiami sono AstraZeneca su AstraZeneca a prescindere dall'età, perché chi lo ha già fatto vuol dire che non ha avuto problemi»

«Conclusi i settantenni - dice Zaia - abbiamo risolto in buona parte il problema. Fare AstraZeneca solo sopra i 60 anni avrà la sua ripercussione».

Oggi video-conferenza tra i presidenti di Regione e il premier Mario Draghi.

VACCINAZIONE OPERATORI SANITARI

Sono poco meno di 10mila gli operatori sanitari che in Veneto non hanno ancora ricevuto il vaccino. «Il decreto che prevede l'obbligatorietà dei vaccini agli operatori sanitari sta ottenendo risultati - conferma Zaia - in molti stanno chiedendo di sottoporsi alla vaccinazione».