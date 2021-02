Zaia in diretta oggi: «Continuiamo a migliorare, ma sempre in guardia. Ai mondiali di Cortina tutti super tamponati»

Luca Zaia in diretta oggi, giovedì 4 febbraio, per le ultime notizie sulla pandemia da Coronavirus in Veneto.

Ieri il presidente del Veneto ha ribadito che la Regione sta valutando di acquistare i vaccini in autonomia e studiando un progetto Covid Free.

«La nostra curva dell'infezione sta crollando - ha attaccato oggi Zaia - , ma l'Europa cresce in modo preoccupante. Noi ora siamo un'isola felice, ma non è finito il rischio pandemia. E quindi guardiamo avanti: ieri sera, 3 febbraio, ho sentito il prof. Ranucci sull'uso fondamentale della mascherina. Noi siamo molto attenti su questo. Domenica, ad esempio, inaugureremo i Mondiali di sci a Cortina, ma super tamponati tutti e con attenzione alle presenze per evitare assembramenti. E tutti con mascherina.

«L'indice Rt stimato - ha proseguito Zaia - è 0,65, e l'incidenza su 100 mila abitanti che abbiamo calcolato è 113; dieci giorni fa era 400. L'Europa sta crescendo, e in tutto questo contesto anche l'Italia è un'isola felice. Il che non vuol dire che è finita. Nelle altre regioni ci sono alti e bassi, e alcune crescono. Ogni giorno in Italia abbiamo 500 decessi. Ci piacerebbe che qualcuno desse una lettura di questo andamento straordinario della curva, di certo ci abbiamo messo impegno in un contact tracing forte, nei tamponi e negli isolamenti. Qui è arrivata una mutazione che qualche segno ha lasciato: abbiamo avuto terapie intensive sui livelli di marzo, ma il doppio di pazienti in ospedale, non ce lo aspettavamo».

Monoclonali

Anche sugli anticorpi monoclonali abbiamo buone novità: hanno effetto quasi immediato, cercheremo di utilizzarli (il costo è di mille euro l'uno) si tratta di una flebo, quindi un'infusione che dura un'ora e non ha controindicazioni. Sono autorizzati in via emergenziale e lo utilizzeremo per i casi gravi e nelle Rsa, ma decideranno i medici. Comunque è un nuovo fronte, una nuova cura che ci permette di contrastare il virus: era una battaglia tutta nostra, per cui si è speso anche il professor Giorgio Palù, dal punto di vista scientifico. Adesso che sono stati approvati per un uso compassionevole, emergenziale, non c'è dubbio che in Veneto li useremo perchè fanno miracoli col Virus, il prezzo peraltro viene 'ripagato' dalle mancate spese ospedaliere..

Nuovo governo

Sollecitato sull'incarico a Mario Draghi, Zaia ha ribadito l'importanza del tema autonomia: «Sarà il nostro leader Salvini a porre il tema sul tavolo delle trattative, sarebbe fondamentale un impegno in questo senso da parte del Governo, ma non posso prevedere le mosse di Draghi. Si tratta di un auspicio per andare nella direzione di tutti i grandi Paesi e della nostra Costituzione. Mi fa specie quando sulla carta si creano correnti basate sulle caratteristiche caratteriali, io non condivido il fatto di dividere moderati e fondamentalisti, penso che ci sia comunque un ombrello sotto il quale ci ritroviamo, che è il federalismo, l'autonomia, il difendere il popolo. Più volte ho parlato con Salvini, sento sempre tutti, cosa ci siamo detti non lo dico. Io vedo da parte di Salvini un senso di responsabilità, poi c'è una ritualità che va rispettata, l'incontro del presidente incaricato con le forze politiche non è 'spritz e olive'», ha concluso Zaia.



Veneto giallo

Domani venerdì 5 per Zaia il Veneto sarà riconfermato in fascia gialla, ma l'attenzione, ha più volte ribadito, deve continuare ad essere altissima.

Vaccino Pfizer. Reazioni allergiche anche gravi, il primato europeo dell'Italia diventa un caso a Bruxelles

Zaia in diretta

Bollettino Integrale Coronavirus in Veneto - PDF

UNIONE EUROPEA - Friuli VG e Bolzano tornano rosso scuro

Come è organizzata la campagna vaccinale in Veneto

L'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin spiega: «Stiamo completiando la prima fase, siamo agli sgoccioli, per sanitari ed Rsa. Spedite le lettere per la classe degli 80enni, il 1941, che partirà dal 15 febbraio. Per i vaccini AstraZeneca non abbiamo ancora il calendario, avremo la fornitura intorno al 20 febbraio. Il piano per i 75enni non sarà in contemporanea, come dal primo piano presentato, per la mancanza di dosi e per il piano nazionale che fa partire con gli over 80».

Tamponi fai da te

Grandi novità dal punto di vista dei tamponi fai da te: la sperimentazione si è conclusa e i test sembrano funzionare. «Il dottor Roberto Rigoli ha concluso lo studio sui test Covid fai da te, invieremo le carte per la validazione - ha detto ieri Zaia - il dottor Rigoli ha detto che funziona, chiaramente entro un certo numero di amplificazioni. Noi siamo stati i primi a parlare del fai da te, ora in giro per il mondo esistono questi test. Per quanto non siano super sensibili, se ognuno di noi lo facesse quanti positivi avremmo trovato che non sapevano di esserlo? Credo sia un grande strumento per fare lo screening, non per la diagnostica, ma per la ricerca di positivi», ha spiegato Zaia.

Scuola

In Veneto «le misure sulla scuola funzionano, e ripagheranno sul tema dell'infezione, resteremo tre settimane al 50% - ha ribadito Zaia ieri - poi valuteremo che step adottare per aumentare fino alle quote massime, anche se decreto prevede il 75% i presenza». Zaia ha inoltre annunciato per venerdì prossimo «un piano di sanità pubblica sulle scuole innovativo. Intanto da lunedì si passerà alla modalità che prevede il tampone senza quarantena della classe in cui c'è un caso Covid. Adesso il rischio che il contagio secondario crei un cluster scolastico è minore. E questo giustifica anche l'aver procrastinato la chiusura scuole di un mese», ha concluso.

