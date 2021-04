Il presidente Luca Zaia in diretta: oggi nel giorno di avvio delle prenotazioni ai vaccini nel nuovo portale

Il presidente del Veneto Luca Zaia in diretta oggi, 1 aprile 2021, dalla sede della Protezione civile di Marghera per il consueto punto stampa. Oggi è il giorno di avvio delle prenotazioni ai vaccini nel nuovo portale predisposto dalla Regione Veneto: un sistema unico che raggruppa tutte le Ulss. Al nuovo portale è possibile accedere ed essere identificati con il semplice inserimento del codice fiscale dell'utente. Le prenotazioni si possono effettuare anche in farmacia.

