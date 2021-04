Il presidente Luca Zaia in diretta: «Prima dell'estate vaccinati gli over 60 e forse anche i 50enni»

Il presidente del Veneto Luca Zaia per il consueto aggiornamento dalla sede della Regione Veneto di oggi 21 aprile 2021. Il governatore affronta il tema delle riaperture e dell'importanza di dare certezze perché il Veneto vive di turismo.

IL BOLLETTINO

I nuovi positivi in 24 ore sono 1.094 e 20 i morti. Le persone attualmente positive 24.593. In ospedale ci sono 1.685 (-43) pazienti così ripartiti: 1.449 (-32) in area non critica e 236 (-11) in terapia intensiva.

VACCINI

«Confidiamo prima dell'estate di aver vaccinato tutti gli over 60, ma contiamo di aver vaccinato anche i 50enni»

TURISMO E QUARANTENE

«Sul tema del turismo bisogna rivedere da subito il tema delle quarantene. Se un turista viene dagli Usa - ha spiegato Zaia - è già vaccinato e non serve la quarantena. Rischiamo di perdere moltissimi clienti. Dobbiamo chiedere che si faccia chiarezza, è inutile fare una riflessione sulle quarantene a luglio. Il 68% dei nostri turisti sono stranieri, quindi la programmazione per loro è importante, non è per un weekend».

COPRIFUOCO

«Sul coprifuoco, premesso che è una brutta parola, e che il motore è avere il controllo dell'infezione, un segno di disponibilità sarebbe stato innalzarlo un po' - dice il presidente del Veneto Luca Zaia - Spero che il presidente del Consiglio prenda in considerazione questo elemento. Magari nella ristorazione uno può avere come lasciapassare lo scontrino del ristorante, senza dover uscire di fretta col boccone sullo stomaco».