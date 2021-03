Il presidente Luca Zaia oggi in diretta: tutti gli aggiormanti su vaccini e contagi in Veneto

Il presidente del Veneto Luca Zaia in diretta oggi, 25 marzo, dalla sede della Protezione civile per gli ultimi aggiornamenti sul Covid-19, i contagi, i ricoveri in ospedale e le vaccinazioni. Oltre al bollettino con tutti i numeri delle ultime 24 ore, il governatore affronta i temi della giornata legati al rientro a scuola e alle restrizioni legate al periodo pasquale.

IL BOLLETTINO

Oggi va in Cts regionale il piano di sanità pubblica delle restrizioni graduali in base alle pressione ospedaliera.

Adoggi abbiamo fatto 685.093, più di 23 mila nelle ultime 24 ore.