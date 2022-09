Zaia riceve Zennaro, l'imprenditore rinchiuso in carcere in Sudan: «Ha ripreso in mano la sua vita»

VENEZIA - Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha incontrato oggi a Palazzo Balbi l'imprenditore veneziano Marco Zennaro, a lungo detenuto in Sudan a causa di una controversia commerciale e rilasciato nel marzo scorso. «Ho salutato Marco Zennaro - ha detto Zaia - che ha ripreso in mano la sua vita dopo il periodo di prigionia in Sudan. Gli faccio i migliori auguri per la sua vita privata e lavorativa».