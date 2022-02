Zaia in diretta: «Se prosegue così il 7 marzo saremo in zona bianca. Lunedì saranno due anni dall'inizio pandemia»

Luca Zaia torna in diretta oggi - 16 febbraio - dalla sede della protezione civile di Marghera per gli ultimi aggiornamenti su Covid, vaccinazioni e Green pass in Veneto. Il punto stampa del presidente del Veneto arriva all'indomani dell'entrata in vigore delle nuove regole sugli accessi ai luoghi di lavoro per chi non è vaccinato ed ha più di 50 anni. A Nordest sono 50mila gli over 50 sprovvisti di Super green pass che di fatto vengono sospesi dal posto di lavoro.

APPROFONDIMENTI SCATTA L'OBBLIGO Nordest, dal 15 stop al lavoro per 200mila over 50 non vaccinati Ecco... TREVISO Scatta l'obbligo vaccinale, è il caos: 85 autisti a casa,... IL CASO Super Green pass, No vax sospesi dal lavoro: ma controlli impossibili... EUROPARLAMENTO Vino, Bruxelles ha votato: via i riferimenti al cancro dalle...

Lunedì sono due anni dall'inizio della pandemia in Veneto e il presidente Zaia spera di fare un bilancio finale di questi due anni, ora che le curve stanno crollando per tutte le fasce di età.

IL BOLLETTINO

Il Veneto registra 5.181 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, un dato che pare indicare una stabilizzazione della curva dei nuovi casi, dopo l'impennata di gennaio. Sono ancora molti però i decessi giornalieri, 30 ieri, che portano il totale delle vittime a 13.637. L'incidenza dei contagi, sui 78.377 tamponi processati, è al 6,61%. Dall'inizio della crisi pandemica sono state 1.281.954 in regione le persone colpite dal virus. Continuano a scendere (- 9.438) gli attuali positivi, che ora sono 87.756. Flettono ancora i dati ospedalieri: i ricoverati con Covid sono 1.371 (-13), dei quali in area medica sono 1.494 (-18), dei quali 1.371 (-13) in area medica, e 123 (-5), in terapia intensiva.

ZONA BIANCA

«Il primo anno abbiamo avuto avuto 9.551 morti da Covid, il secondo anno 4.436, mentre sono decuplicati i contagiati - mostra i dati Zaia - Se i dati avranno questo andamento, dal 7 marzo siamo zona bianca. Le curve ci dicono che l'infezione sta regredendo; ci sono ancora contagi, che però non si traducono in questa fase in ospedalizzazioni aggressive. I contagi stanno precipitando, la curva inverte totalmente la propria tendenza. Abbiamo l'89,2% di veneti che è vaccinato, la fascia 5-11 anni è al 32,9%. Questo effetto è dato dalla presenza di molti vaccinati e di molti guariti. L'indice Rt è 0,92, sembrava un miraggio un anno fa. L'area medica è occupata al 15,6%, l'intensiva è al 6,2%. Siamo in piena zona bianca, con un'incidenza di 1.181 casi su 100 mila».

I NON VACCINATI

I non vaccinati tra 50-69 anni 131.000, dei quali non vaccinati ma guariti 54.000. In Veneto vi sono quindi 77.000 persone nella fascia d'età tra 50 e 69 anni che non sono vaccinati, o guariti, e che avrebbero bisogno della somministrazione per lavorare. «Abbiamo quindi ancora 77.000 persone in età lavorativa che in via teorica - spiega Zaia - dovrebbero vaccinarsi per andare a lavorare».

RECUPERO INTERVENTI

L'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin: Abbiamo 30mila interventi non urgenti da recuperare: le Ulss si stanno attrezzando sia con attività aggiuntiva. La programmazione sarà proporzionale alle risorse delle singole aziende asanitarie. Abbiamo conmfermato i bilanci precedenti, aggiungendo 10 milioni in bilancio di Azienda Zero per il recupero attività

PRIMO BILANCIO COVID

Abbiamo avuto la fortuna di avere la sanità al nostro fianco, con bravi operatori che hanno fatto il loro lavoro. La sanità va ridisegnata: ci vuole maggiore elasticità e semplificata. Noi siamo quelli che per primi

Ci vuole un nuovo piano di sanità pubblica e anche i piani pandemici. Ma lunedì farò un aggiornamento completi di due anni di pandemia

IL CARO BOLLETTE

Il caro bollette e il caro prezzi sta devstando una parte della popolazione, non tutto. Chi vive con un solo stipendio ne risente di più e su questi dobbiamo concentrarci. Poi noi siamo quelli che abbimo negato il nucleare, siamo tutti per le energie rinnovabili, ma ci dà fastidio una pala eolica e un pannello solare- dice Zaia - noi dipendiamo energeticamente dagli altri paesi. Noi non abbiamo centrali per farci l'energia da soli. Il vero rischio dell'energia è una nuova delocalizzazione. Se ci sono aziende che fanno il fermo produttivo perché non ci stanno dentro con i costi significa arrivare alla delocalizzaizone.

BALNEARI

I nostri sono i balneari che si sono inventati le spiagge. 60-70 anni le nostre spiagge non esistevano, penso ad esempio a Bibioni. Quindi le concessioni balneari devono essere rispettosi della tradizione e della storia dei nostri territori. E' una questione identitaria, il bagnino deve essere di jesolo non vorrei che ci trovassimo con cose strane. Non sono per le gare a tutti i csti, bisogna rispettare chi è si è occupatio di quelle aree quando nessuno se ne occupava.