Luca Zaia in diretta oggi: cosa ha detto. «Bus e treni senza riduzione dei passeggeri ma con la mascherina: ordinanza in contrasto con il Dpcm. Il virus c'è ancora»

Luca Zaia in diretta oggi, martedì 23 giugno 2020, su contagio e vittime da Coronavirus in Veneto e le disposizioni della Regione. Il consueto punto stampa dalla sede della Protezione Civile a Marghera. Ospite dell'appuntamento di oggi il professor Vincenzo Baldo.

Zaia in diretta oggi: cosa ha detto

Coronavirus Veneto, contagio e vittime oggi

Un morto in più rispetto a ieri, oggi 2004 vittime. I dimessi sono 3547 (+4) mentre i nati sono 98.

Andrea Crisanti: «Se a Schiavonia avessimo fatto come ad Alzano, sarebbe stata una strage»

Trasporto pubblico, ordinanza in arrivo

Invieremo al comitato tecnico scientifico una proposta di ordinanza per il trasporto pubblico locale che cozza con il Dpcm, vorremmo portare avanti la filosofia che treni e bus possano essere utilizzati senza riduzione di passeggeri, ma con gli utenti con la mascherina, ma senza distanziamento.

Il Coronavirus c'è ancora

Il virus c'è, se siano "pezzi" di virus o meno ce lo diranno gli scienziati, ma il Covid ancora sta girando fra noi.

Elezioni: si va a votare oppure no?

Commenti sulle candidatore? La prima domanda da farsi è "si va a votare?", ancora non abbiamo la data della chiamata alle urne, ad ora il Governo non ha ancora fissato un giorno ed è una situazione imbarazzante. Ma io non mi sto occupando di elezioni, poco ma sicuro.

Cassa integrazione lavoratori veneti

Cassa integrazione, problemi dei lavoratori veneti. La parte istruttoria è stata fatta da parte della Regione e dell'Inps regionale, bisogna capire l'erogatore dell'ente. Vanno capiti i canali.

Turismo: spot in Germania durante il Meteo

La partita di giugno se ne è andata, abbiamo molti alberghi e strutture ancora chiuse, maso che molti apriranno a luglio. Siamo andati avanti mesi a parlare di corridoi, con incertezze, senza una gestione europea. Contiamo di poter partire con la campagna nelle tv internazionali e locali, coscienti del fatto che la maggioranza delle presenze turistiche in Veneto sono stranieri. Andremo con gli spot in Germania nelle previsioni Meteo.

Università, laurea in Medicina a Treviso

L'unica cosa certa che abbiamo è che andremo in Corte Costituzionale a difendere la nostra decisione e il corso di laurea, di certo l'anno accademico si aprirà regolarmente. Se il Miur ha deciso di intervenire tacitando il problema e pagando, paghi.

Baldo: unica arma contro il Covid la prevenzione

la prevenzione è rimasta l'unica arma per contrastarlo

Ordinario di igiene e medicina preventiva, è nel comitato tecnico scientifico del Veneto, è epidemiologo e ha al suo attivo oltre 200 pubblicazioni a livello internazionale: questo è il professor Vincenzo Baldo. «Il Covid è stato un problema nuovo e ha fatto reagire un sistema: e la reazione, partita quasi da zero, è stata importante e l'evoluzione del virus è stata molto veloce. Questo virus ha dimostrato di essere virulento e. Le misure sono il distanziamento, la mascherina, l'igiene respiratoria e delle mani. Situazioni del genere oramai sono diventate cicliche».

La nuova ordinanza del Veneto

Sul profilo Facebook del governatore Luca Zaia pubblicato il testo della nuova ordinanza regionale del 22 giugno 2020. Luca Zaia in diretta oggi: cosa ha detto. Firmata la nuova ordinanza. «Assembramenti: se torna il Covid restrizioni pesanti»

Ultimo aggiornamento: 13:00

