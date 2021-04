Il presidente Luca Zaia in diretta oggi con le ultime notizie dopo lo strappo sul nuovo decreto

Il presidente Luca Zaia in diretta, oggi 22 aprile 2021, per il consuento aggiornamento sul fronte Covid in Veneto. Il governatore interviene all'indomani del nuovo decreto del governo che ha incrinato il rapporto tra Stato e Regioni creando uno strappo con la Lega. I punti al centro del contendere il coprifuoco alle ore 22, era stato chiesto di poterlo posticipare alle ore 23. Ma tra i fronti aperti della frattura anche le scelte nelle aperture delle attività e le percentuali di studenti che dovranno da lunedì 26 aprile essere presenti in classe.

BOLLETTINO

Test: 9 milioni e 90 mila, i positivi sono 1060, attualmente in quarantena ci sono 23.755 positivi. Ricoverati 1.654 (-31), così 1425 (-29) in area non critica 229 (-7) in terapia intensiva. I morti sono 24.