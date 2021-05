Luca Zaia in diretta: «Vaccini, ultimo appello alla fascia 50-59. Da lunedì apriamo ai 40enni»

Luca Zaia, in diretta, oggi 12 maggio, dalla sede della Protezione civile di Marghera per gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia da Covid in Veneto. L'appuntamento proprio nel giorno della riunione tra Governo e Regioni sul tema del coprifuoco. Ieri infatti, mentre prendevano sempre più corpo le istanze degli aperturisti, il premier Mario Draghi ha espresso la volontà di far slittare la cabina di regia per affidarsi a dati più puntuali e calibrare ancora il nuovo meccanismo di valutazione che sostiuirà i parametri attuali. Il nuovo meccanismo, ricordiamo, inserisce delle novità che consistono nel dare meno importanza all'indice Rt e più peso a ospedalizzazioni e vaccini.

APPROFONDIMENTI IL PUNTO Luca Zaia in diretta oggi: «Vaccinazioni dei 50enni: prenotate,... NORDEST Zaia: «I vaccini non ci bastano. Andiamo avanti a scartamento... NUOVA ORDINANZA DI ZAIA Nuova ordinanza di Zaia sulle spiagge: cambia la distanza fra gli... VACCINAZIONI Veneto, fatte oltre 2 milioni di dosi. Assalto dei 50enni: 231.000... GESTIONE PANDEMIA Commissione d'inchiesta, è già scontro sui tamponi

Nell'incontro programmato in mattina tra le proposte delle Regioni avanzate al Governo anche quella di «superare il meccanismo dei 4 colori» e di sostituirli con 3 livelli di rischio: basso (avrebbe determinato misure simili alla zona bianca), medio (limitazione di alcune attività) e alto (dove sarebbe potuto restare in vigore il coprifuoco).

Intanto è stato annunciato che le dosi di vaccino Astrazeneca​ non utilizzate nelle Regioni del Sud Italia arriveranno a Nordest per garantire il richiamo a chi ha già ricevuto la prima somministrazione.

BOLLETTINO

Sono 493 i nuovi positivi su 45.039 tamponi. Attualmente i positivi sono 17.635. In ospedale ci sono 1.117 ricoverati (-41), dei quali 979 (-31) nei reparti non critici e 138 (-10) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 sono 18 i morti. Il totale dei contagiati è a quota 418.637, con una incidenza sui tamponi dell'1%. I morti da inizio pandemia sono 11.460.

VACCINI

«Siamo ottimisti di chiudere la fascia 50-59 con un 65% delle adesioni» dice Zaia che fa appello ai 50enni che desiderano vaccinarsi di farsi avanti con le prenotazioni perché da lunedì si aprono le prenotazioni per la fascia 40-49. «Da lunedì apriamo ai quarantenni e la partita è chiusa, gli altri si mettono in coda».

«Mettiamo in sicurezza estrema questa fascia d'età - ha aggiunto - poi puntiamo ad allargare la vaccinazione a chiunque voglia. Oggi ci sono 200 mila posti liberi; per i 50-59 siamo fiduciosi di chiudere sopra il 65%, di certo non aspettiamo chi non arriva. Chi arriva tardi si mette in coda».

LA SETTIMA DOSE

«Abbiamo finito i vaccini, ma con un segreto: quelli che stiamo facendo sono frutto dell'ingegno veneto, estraendo sette dosi da ogni flaconcino. Facciamo tanti vaccini - dice Zaia - perché calcoliamo su sette dosi per tutti, grazie alle siringhe di precisione».