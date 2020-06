Zaia, la diretta: «Zero contagi e zero vittime, ma l'attenzione resta alta anche sulla fase 4»

Luca Zaia in diretta anche oggi, 15 giugno 2020 , con gli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus in Veneto dalla sede della Protezione civile di Marghera.

Il presidente del Veneto aveva anticipato ieri che entro l'estate dovrebbe revocare tutte le restrizioni, così come le altre Regioni: si parla del 15 luglio.

Luca Zaia in diretta: cosa ha detto oggi

Bollettino

Dai dati dell'Azienda Zero non si segnalano vittime nelle ultime 24 ore per un totale fermo a 1978 (1411 in ospedale), con oltre 820mila tamponi effettuati. Restano 13 le persone in terapia intensiva. I nati sono stati 77.

C'è una doppia emergenza che segnalo, di due circhi che si trovano nel Veronese e nel Vicentino. A Sommacampagna (il Togni) decine di animali da circo, ma non solo, sono senza cibo e servono mangime e assistenza per questi animali. A Noventa Vic. altri 150 animali di un parco zoologico senza mangime: si sta attivando la protezione civile.

Ordinanze

Con i colleghi presidenti di Regione stiamo seguendo l'evoluzione delle linee guida per adeguarle al Dpcm del governo. La deadline resta il 15 luglio.

Donazioni

Siamo a quota 30mila versamenti per quasi 5 milioni di euro totali raccolti, grazie di cuore a tutti coloro che donano anche non solo soldi. I disegni e le creazioni dei bambini sono commoventi

Social

Sto cercando di dare una mano a tutti sulla mia pagina Fb per ripartire, a chi fa cultura

La Fase 4

Ci stiamo preparando al prossimo autunno, ma sarà dopo le elezioni regionali. Comunque noi abbiamo un piano anche per un'eventuale nuova influenza che potrebbe anche essere diversa dal Covid-19. Tutto il sistema sarà più preparato di quest'anno ma si devev programmare tutto con grande anticipo. Molte cose del Covid restano inspiegabili e noi cerchiamo di mantenere alta l'attenzione adeguandoci alle novità scientifiche.

In auto

Molti, specie giovani, me lo chiedono. Lo ripeto: in auto si può andare senza mascherina se conviventi, se amici ci vuole la mascherina. Quindi non è complicato: se sulal stessa auto ci sono amici ma non conviventi devono portare la protezione.





