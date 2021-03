Luca Zaia in diretta: «Stop di AstraZeneca in Veneto, bisogna fare chiarezza con rapidità». Aperti i 10 Covid hospital

Il presidente del Veneto Luca Zaia, oggi 16 marzo 2021, nella consueta diretta Facebook per gli aggiornamenti sui contagi da Coronavirus in Veneto. Oltre al bollettino con i dati relativi a positivi, vittime e ricoveri negli ospedali il governatore affronta il problema dei vaccini all'indomani della sospensione delle somministrazioni di AstraZeneca. Si tratta ora di capire cosa succederà alle persone che hanno già ricevuto la prima somminastrazione e come verrà riorganizzato l'intero piano vaccinale regionale che subisce ora un forte rallentamento.

IL BOLLETTINO

In 24 ore i nuovi contagi sono 1.901 e i decessi 84 e i morti da inizio pandemia salgono a 10.200. Le persone ricoverate in ospedale sono 1.245 (+131)

RIAPERTI I 10 CENTRI COVID

«Il dati del trend di crescita lo si vedono sul totale dei positivi in base al numero dei tamponi effettuati e sull'incidenza dei ricoveri - spèiega Zaia -. Quando si vedono 131 ricoveri in 24 ore si capisce la gravità della situazione. Non siamo ancora nelle condizioni di chiudere le prestazioni sanitarie e l'attività ospedaliera. Si attivano però tutti e dieci i Covid center. Ci saranno almeno un paio di settimane di tensione».

IL CASO ASTRAZENECA

«Non agevola in tutto questo la sospensione di AstraZeneca - dice Zaia -. In poche ore siamo passati dalla sospensione di un lotto di vaccino predisposto dalla Procura di Biella a ieri pomeriggio con la situazione che è precipitata con la sospensione prudenziale in tutta Europa della somministrazione di AstraZeneca. Per noi è un grosso rallentamento perché questo è il vaccino di massa».

«Cerchiamo di capire cosa accadrà ora - continua Zaia - se c'è un dubbio è giusto che venga bloccata la somministrazione. Ma se c'è un dubbio va fugato con estrema velocità in modo che questa partita venga chiarita il primo possibile. Noi continueremo a vaccinare con Pfizer e Moderna e dovrebbe arrivare anche Johnson. L'accordo con i medici di famiglia era per AstraZeneca, quindi è da rivedere perché abbiamo una macchina vaccinale pronta ma, manca la materia prima che sono i vaccini».

