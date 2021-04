Luca Zaia in diretta per le ultime notizie sul Covid: sospetti di variante indiana a Venezia e Treviso. «Un terzo dei veneti già vaccinato»

Il presidente del Veneto Luca Zaia per il consueto punto stampa dalla sede della protezione civile per gli aggiornamenti sul Coronavirus all'indomani della scoperta dei primi casi di variante indiana in Veneto​. Si tratta di due casi e riguardano l'Ulss Pedemontana di Bassano del Grappa: sono padre e figlia rientrati probabilmente dall'India. Intanto ci sono altri due casi sospetti di variante indiana a Venezia. Si tratta ora di capire quanto la nuova variante sia diffusa e soprattutto se i vaccini sono in grado di darne la "copertura".

BOLLETTINO

I nuovi positivi in 24 ore sono 848, mentre i morti sono 36. Le persone sono attualmente positive sono 22.844, mentre in ospedale ci sono 1.546 (+6)

VACCINI

Sono 22.308 i vaccini fatti in una sola giornata e «un terzo dei veneti ha già avuto almeno una somministrazione e in questo siamo primi in Italia - dice Zaia - Avremo un sovraccarico di prenotazioni fino al 19 maggio».

IL CASO DI REPORT

«Non ho visto la trasmissione - dice Zaia - ci sono delle responsabilità individuali di alcuni responsabili della sanità, devono rispondere i diretti interessati. Noi cerchiamo di essere i più trasparenti possibili. Noi siamo tra i più bravi d'Italia, non voglio immaginare la trasmissione cosa andrebbe a scoprire altrove.