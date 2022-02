Zaia: «Crollano i contagi, si va verso la zona bianca». Il bollettino Covid di oggi: 2.858 casi e 14 morti

VENEZIA - Crollano i contagi da Covid in Veneto e il presidente del Veneto Luca Zaia, durante il punto stampa a Palazzo Balbi, si dice ottimista e annuncia che presto ci potrebbe essere il passaggio in zona bianca che comporterebbe la sospensione delle limitazioni attualmente in atto.

IL BOLLETTINO VENETO

Covid in Veneto, nel bollettino di oggi 7 febbraio 2022. Crollo dei contagi, anche se va ricordato che il dato potrebbe risentire del fine settimana, in cui si registra sempre una flessione. Sono 2.858 i nuovi casi e 14 i morti nell'arco di 24 ore. Quindi si è passati dai quasi 20mila contagi giornalieri di gennaio a cifre dieci volte inferiori. Le persone attualmente positive sono 168.750 (-4.550), mentre le vittime da inizio pandemia sono 13.373.

Ospedali

Costante anche il numero delle persone ricoverate negli ospedali veneti: sono infatti 1.711 (+1) i pazienti attualmente nei reparti non critici, mentre sono 160 (-2) i pazienti nelle terapie intensive.

«Verso la zona bianca»

«Vedo la situazione Covid in maniera molto positiva. Posso dire che stiamo andando verso una zona bianca, le curve sono in calo in tutte le province del Veneto - ha detto il presidente della Regione, Luca Zaia, durante il punto stampa a Palazzo Balbi - bisogna continuare ad avere massima attenzione, ma penso che il virus ormai si sia endemizzato. Non va trascurato il fatto che dobbiamo continuare a mettere in sicurezza le fasce d'età più a rischio, per le quali un virus preso in assenza di vaccinazione è molto pericoloso».

