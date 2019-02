Luca Toni, ex bomber del Bayern, testimonial di Jesolo alla fiera di Monaco

Un Campione del mondo per promuovere Jesolo. Sarà Luca Toni, attaccante che nel 2006 vinse il titolo iridato in Germania, l’ospite d’onore di Jesolo, nello stand Venice Sands, nella Fiera internazionale del turismo Fr.e.e, che si terrà a Monaco dal 20 al 24 febbraio.



Il Campione del Mondo sarà presente sabato 23, dalle 11 alle 14, per incontrare i fans e disponibile anche interviste e foto. Tutto questo in una città che lo ha amato e dove ha lasciato un grande ricordo. Luca Toni, infatti, dal 2007 al 2009 ha vestito la prestigiosa maglia del Bayern Monaco. Alla sua prima stagione con la maglia bianco-rossa, trascinò la squadra, con i suoi 24 gol (capocannoniere della Bundesliga), alla vittoria del campionato tedesco, della Coppa di Lega e della Coppa di Germania. “Siamo felici che Luca Toni abbia accettato di essere presente al nostro stand, ospite della città di Jesolo – ha commentato l’assessore al turismo del comune di Jesolo, Flavia Pastò – per promuovere la nostra città. Negli anni è diventato amico di Jesolo, la conosce bene e ne apprezza tutte le sue eccellenze”. “Il “testimonial” ideale, insomma – ha aggiunto il presidente del Consorzio JesoloVenice, Luigi Pasqualinotto –, in una città come Monaco dove ha lasciato un grande ricordo ed è ancora molto conosciuto e amato. Sono sicuro che i nostri amici tedeschi apprezzeranno molto l’idea che abbiamo avuto nel volerlo ri-portare nella loro città per parlare di vacanze”. Luca Toni è stato uno dei più grandi attaccanti italiani della storia recente. Due volte capocannoniere della Serie A nei campionati 2005-2006 e 2014-2015, ha vinto la Scarpa d'oro 2006 (primo giocatore italiano a vincerla e uno dei due insieme a Francesco Totti), ed è stato il quinto giocatore italiano capace di aggiudicarsi il titolo di capocannoniere in un campionato straniero, nel suo caso in Bundesliga. Al suo attivo ha anche il titolo di miglior marcatore della Serie B 2003-2004 e della Coppa UEFA 2007-2008. L’ex attaccante italiano ha vestito, tra le altre, le maglie di Fiorentina, Bayern Monaco, Roma e Juventus. Con la Nazionale (47 presenze e 16 gol) è diventato Campione del Mondo nel 2006.

