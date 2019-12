Luca Parmitano dallo spazio: «Venezia patrimonio di arte, storia e cultura»

Dopo aver parlato con i premi Nobel lo scorso fine settimana, Luca Parmitano torna a pubblicare foto della Terra.



Questa volta l'astronauta dell'Agenzia spaziale europea (Esa) rende omaggio a Venezia, flagellata fino a poche settimane fa da maltempo e acqua e alta. «Venezia, patrimonio di arte, storia e cultura», scrive dalla Stazione spaziale internazionale dove si trova per la missione Beyond.



In un altro scatto pubblicato sempre su Twitter invece mostra le increspature e i giochi di luce sul manto del mare: «il riflesso del Sole evidenzia l'interazione tra mare e terra».

