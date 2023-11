MARTELLAGO - Ancora nessuna notizia di Luca Livieri, il 43enne di Martellago di cui non si sa più nulla da lunedì mattina. Con molta probabilità si tratta di allontanamento "volontario" legato a motivi "economici", ma si continua a cercarlo e la Prefettura ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.

A presentare denuncia, lunedì alle 15.30, la moglie che, dopo averlo salutato prima di andare al lavoro, non è più riuscita a contattarlo al cellulare, spento: la donna ha chiesto alla madre, che abita nell'appartamento sopra il suo, in via Berna, di andare a vedere a casa, ma Livieri non c'era, né si è presentato alla Pometon di Maerne, dove lavora come operaio e doveva iniziare il turno alle 14. Non avendo manifestato ultimamente problemi particolari, a parte un po' di nervosismo, la consorte, temendo potesse essergli successo qualcosa, si è recata alla locale stazione dei carabinieri che si sono subito messi a cercarlo e a chiedere informazioni, in paese, nello stabilimento, nei luoghi e con le persone che frequenta, negli ospedali. Il 43enne, come faceva spesso, è uscito a piedi (le due auto di famiglia sono a casa) con portafoglio e documenti.

LA SVOLTA

Ieri i militari hanno appurato, dai filmati di una telecamera comunale, che lunedì mattina è passato in via Friuli, camminando verso Trivignano, e acquisito la testimonianza di un collega di lavoro che l'ha incontrato alle 10 di lunedì agli impianti sportivi di Maerne e ha parlato con lui, senza riscontrare problematiche: "il solito Luca di sempre" ha riferito. E' l'ultima traccia certa, anche se sono giunte segnalazioni di successivi avvistamenti a Mestre, giudicate attendili, dopo l'appello lanciato sui social con foto e identikit: è alto un metro e novanta e indossa una tuta Adidas blu, un piumino blu elettrico con interno arancione e cappuccio mimetico e scarpe da tennis.

Ma non bastasse la nottata di angoscia per i suoi cari, ieri è arrivata un'altra svolta nel "giallo": la moglie ha segnalato che il marito le avrebbe svuotato il conto corrente: settemila euro in due mesi, lasciandogliene solo 180.

«Non so se ha debiti con qualcuno, se li ha spesi al gioco, se ha una doppia vita: ora devo anche pensare a trovarmi un secondo lavoro per mandare avanti la mia famiglia» diceva sconvolta. La circostanza, subito riferita ai militari, ha rafforzato le impressioni iniziali di un allontanamento volontario. Le ricerche però continuano, perché Livieri potrebbe essersi cacciato in qualche guaio, star fuggendo da qualcuno e trovarsi in pericolo, e non limitate alle forze dell'ordine: ieri la Prefettura ha attivato il piano provinciale di ricerca esteso con il coinvolgimento di vigili del fuoco e protezione civile.