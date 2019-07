Lutto nel mondo della notte, muore a 39 anni il mitico dj Luca "Shakespeare"

MUSILE DI PIAVE - È morto Shakespeare. Lo chiamavano così, Luca Casalucci, in arte Dj Shake The Rockfather, uno dei più amati dj del Veneto. Morto ad appena 39 anni, nella notte tra lunedì e martedì 23 luglio, per un improvviso malore. Era originario di Monastier ma risiedeva a Musile di Piave: i suoi show erano un classico per il popolo della notte in Veneto, in moltissimi locali famosi, da Treviso a Mogliano, da Jesolo a San Donà e oltre. Dal Bottegon, all'Home, al Dump, alle serate "Shake & Friends" da la Rosa e Baffo a Mogliano, o ai festival trevigiani, dall'Home Festival a Suoni di Marca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA