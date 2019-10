di Emanuela Furlan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MEOLO (VENEZIA) - Ha sconvolto l'intero paese la morte improvvisa, ieri mattina, dell'ex assessore. Anche i tanti che lo conoscevano nel Sandonatese e nel Trevigiano per il suo impegno politico e in ambito calcistico hanno accolto con profondo dolore la notizia della scomparsa, a, di un amico gentile e sempre disponibile, cordiale e sorridente con tutti. Luca si è sentito male ieri mattina, quando era a casa, in via Diaz, di fronte alla caserma dei carabinieri di Meolo. Immediatamente i familiari hanno chiamato l'ambulanza che, vista la grave situazione, lo stava trasportando all'ospedale di Mestre. Lungo il tragitto, Luca ha perso conoscenza. All'arrivo al pronto soccorso, ormai per lui non c'era più nulla da fare. I primi accertamenti ipotizzano un'o forse un. Quando in breve tempo a Meolo si è saputo del suo decesso, tutti sono rimasti increduli e addolorati.