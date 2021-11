MUSILE DI PIAVE (VENEZIA) - Il 10eLotto premia il Veneto; nel concorso del 6 novembre, riporta Agipronews, un giocatore di Musile di Piave, in provincia di Venezia, ha centrato un 9 Doppio Oro da 100mila euro, realizzato con una puntata da 4 euro su un'estrazione frequente. L'ultimo concorso ha distribuito oltre 23,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 3,6 miliardi di euro dall'inizio dell'anno.

APPROFONDIMENTI LOTTO Superenalotto, centrato un 5+1: vincita da oltre 700mila euro. Ecco... NUMERI CENTRATI Lotto, colpo grosso a Chioggia: fortunato vince 124.500 euro STATI UNITI Vince la lotteria ma muore annegato prima di incassare i soldi: in... DEA BENDATA Gioca al Lotto e vince quasi 24mila euro: terno secco, la fortuna... CONCORSI Lotto, nel vicentino con 3 euro centra una quaterna da oltre 124mila,...