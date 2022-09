Lotto, grazie alla serie fortunata porta a casa 62mila euro: la dea bendata bacia Mira

MIRA - Il Veneto torna protagonista al Lotto: nel concorso del 10 settembre, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Mira, in provincia di Venezia, ha centrato una vincita del valore di 62.375 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 13,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 741 milioni dall'inizio dell'anno.