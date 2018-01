Dieci anni negli abissi di Los Roques: «Vogliamo i resti dei nostri cari»

di Paolo Favaretto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOALE/TREVISO - «. Stiamo ancora lottando ma la lotta è impari».dalla sua casa di Noale con la moglienon ha perso la speranza di Quel tragico 4 gennaio del 2008 la famiglia Durante, in vacanza in Venezuela, si imbarcò su un piccolo velivolo, con un'altra decina di persone, con meta le isole di. Alle 9,23 il primo. Un quarto d'ora dopo la, poi del velivolo non ci fu più traccia. Qualche tempo dopo venne ritrovato il corpo del copilota, in una spiaggia a 300 chilometri di distanza dal punto probabile dell'incidente.OOggi Guernieri fa parte dell'associazione delle famiglie e degli amici delle persone scomparse Penelope Italia; ha avuto incontri col ministero, con il presidente della Regione Luca Zaia; ha avuto il costante aiuto del Comune di Noale con l'assessore Alessandra Dini e il sindaco Patrizia Andreotti. Lo scorso 4 aprile l'associazione ha inviato una lettera al Presidente Sergio Mattarella e al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni per sollecitare il recupero del veivolo. Giovedì Guarnieri sarà intervistato dalla trasmissione Rai La Vita in diretta che andrà a casa sua a Noale...