Lorenzo, 8 anni, il veneziano che corre più forte dei kenioti

di Michele Fullin

VENEZIA - Arrivare primo e secondo a due gare di velocità nazionali nella patria dei maratoneti non è davvero un brutto inizio per un piccolo alunno veneziano di otto anni. Lorenzo Fassio è un bambino veneziano del sestiere di Cannaregio, ma vive a Nairobi con i genitori che sono entrambi impegnati in progetti umanitari. La madre è Giovanna Fortuni, la quale ha girato il mondo a realizzare progetti con la Onlus tedesca Arche Nova; il padre è il fotografo Axel Fassio, che ha vinto numerosi premi e realizzato...