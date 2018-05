di Marco Aldighieri

LEGGI ANCHE --->

LEGGI ANCHE---->

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MEOLO (VENEZIA) - Salgono a sei gli indagati per la. Oltre a Giorgio Angarano, subito finito nel mirino del pool di magistrati dopo la morte del piccolopapà Massimiliano, ingegnere di 47 anni e la mamma Tiziana Zaramella - sono stati iscritti nel registro degli indagati anche i soci della società Vulcano Solfatara Srl accusati a vario titolo di triplice omicidio colposo e disastro colposo. E di avere violato numerose norme amministrative sulla sicurezza sul lavoro. I pubblici ministeri della procura di Napoli hanno chiesto l'. Vogliono ascoltare per l'ultima volta, il figlio più piccolo della coppia veneziana, di Meolo, che ha visto con i suoi occhi di bambino morire davanti a lui mamma, papà e fratellino. Quando, subito dopo la tragedia, ha ricordato ciò che aveva visto gli inquirenti si sono messi a piangere. Il pool di magistrati ha ordinato una consulenza tecnica e quanto è emerso dallo studio della solfatara, se confermato in sede processuale, è da brividi: dopo la tragedia avrebbero tappato le buche del sito.