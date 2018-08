​Infarto improvviso stronca l'immobiliarista Campagnaro, aveva 58 anni

di Nicola De Rossi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MARTELLAGO - Si sentiva male, ha capito di avere qualcosa di grave, ha preso l'auto all'una di notte di lunedì e da solo è corso al Pronto soccorso di Mirano, ma ormai l'infarto che l'aveva colpito era in fase troppo avanzata e i medici non sono riusciti a salvarlo: alle 18.30 è morto.Martellago è sotto shock per l'improvvisa e prematura scomparsa, a 58 anni, di, l'immobiliarista per eccellenza del paese. Nato e sempre vissuto a, dov'era conosciutissimo (da giovane aveva anche giocato a calcio nella squadra del paese), il geometra Lorenzo Campagnaro aveva avviato più di trent'anni fa l'agenzia immobiliare Edilca, in piazza Vittoria, affermandosi come uno dei più brillanti operatori del settore, non solo nel comune ma in tutta la provincia e nel Trevigiano.