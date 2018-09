Uccide la moglie con la pistola e fugge: si ferma ad Arino e si spara

di Luca Pozza

***in aggiornamento

LONIGO -questa mattina, poco dopo le 8.30, a, in via Campistorti, a fianco della zona industriale. Unaall'esterno, lungo la strada, vicino alla sua auto, nella quale pare stesse cercando di entrare per mettersi in salvo: a colpirla con una pistola è stato il marito che si è poi dato alla fuga. Si tratta di una coppia di origine serba, residente nel Basso Vicentino: lei aveva 33 anni mentre l'omicida risulta essere Zoran Luivanovic, 40 anni, che da quanto appreso sarebbe, misura disposta dall'autorità giudiziaria per violenze contro la stessa consorte.Diversi residenti della zona hanno udito i, almeno tre stando alle prime testimonianze. Immediato l'allarme al 112 e l'arrivo sul posto dei carabinieri, che si sono subito messi sulle tracce dell'uomo. La donna è stata soccorsa da un'ambulanza del Suem 118, giunta dal vicino ospedale di Lonigo, ma per lei non c'era nulla da fare. Dai primi accertamenti si sarebbe trattato di unaIl killer è fuggito lungo l'A4 in direzione di Venezia e attorno alle 12.30 si è fermato alla stazione di servizio di Arino di Dolo nel Veneziano dove si è sparato. Poi è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale.