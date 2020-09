VENEZIA - Ancora una decisione del Tribunale in materia di canoni di affitto relativi ad attività turistiche paralizzate dall'emergenza Covid-19 durante il periodo di lockdown.

Il giudice Massimo Saga, della prima sezione civile, ha accolto l'istanza presentata da una società che gestisce numerosi appartamenti nel centro storico di Venezia, bloccando l'escussione della fidejussione dalla stessa rilasciata alla proprietà degli immobili, la quale lamenta il mancato pagamento dei previsti canoni d'affitto, per un ammontare di poco meno di 30 mila euro. Il Tribunale non anticipa alcuna valutazione di merito sulla vicenda, anzi nello stesso dispositivo precisa che il provvedimento è emesso in assenza di contraddittorio, riservandosi «la più ampia possibilità» di rivederlo all'esito del contraddittorio tra le parti, che si svolgerà nel corso dell'udienza fissata per il prossimo 15 ottobre. Nel frattempo Banca Intesa non potrà procedere ad alcun pagamento in forza della polizza di fidejussione.

«Si tratta di un provvedimento importante - spiega l'avvocatessa Daniela Ajese, che tutela gli interessi della società di gestione degli appartamenti turistici - Sono numerose le attività economiche in città che hanno vissuto e stanno vivendo una fase critica a causa del blocco dovuto dal lockdown e della fase successiva nella quale l'attività turistica è ripresa soltanto parzialmente. Una situazione in base alla quale non è pensabile chiedere di poter pretendere l'attuazione di contratti siglati in una fase in cui le condizioni di mercato erano ben diverse».

Al pari di numerosi altri operatori, anche la società assistita dall'avvocatessa Ajese aveva prospettato la difficile situazione alla proprietà degli immobili, chiedendo di ricontrattare le condizioni contrattuali, adeguandole alla mutata situazione. «Con la maggior parte dei proprietari non è stato difficile raggiungere un accordo - precisa il legale - così non è stato per il locatore convenuto in giudizio innanzi il Tribunale di Venezia ed al quale con un provvedimento di qualche giorno fa il giudice ha ordinato di non escutere la fideiussione a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dalla società che assisto».

A seguito dell'emergenza coronavirus, la società di gestione di alcuni appartamenti si è vista costretta a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1467 del Codice civile, il quale prevede questa possibilità nel caso in cui la prestazione di una delle parti sia divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili. Nel caso specifico l'impossibilità di usufruire e godere degli immobili, da adibirsi ad esclusivo uso turistico, per il fine concordato, e l'impossibilità di proseguire il contratto alle originarie condizioni contrattuali, considerata anche la mancanza di prospettive di ripresa rassicuranti del mercato turistico per il futuro, almeno quello immediato».

Il prossimo autunno è attesa la decisione del Tribunale nel merito.

