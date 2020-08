Lo pneumatico scoppia in corsa, con l'auto centra la fermata del bus

CAORLE - All'improvviso lo scoppio del pneumatico, il conducente che non riesce più a controllare l'auto che si schianta contro la fermata dell'Atvo. Spettacolare incidente stradale nel tardo pomeriggio a Caorle. Il conducente di una Peugeot si è ritrovato con uno pneumatico scoppiato mentre stava attraversando il Lido Altanea. Inutile per l'uomo alla guida di mantenere l'auto sulla carreggiata. La Peugeot è finita prima contro il palo della fermata Atvo, fortunatamente mentre non c'era nessuno, poi è stato sbalzato in mezzo alla carreggiata. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con i Vigili del fuoco. Per il conducente solo tanta paura. Inevitabili i disagi e i danni all'auto nuova fiammante e alla fermata dell'azienda dei trasporti. © RIPRODUZIONE RISERVATA