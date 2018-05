di Marco Corazza

CAORLE - Sognava di passare laal mare di Caorle, unviene arrestato dai carabinieri. Sull'uomo pendeva infatti un mandato di cattura internazionale a seguito di una serie di. Così nella notte i carabinieri di San Stino di Livenza, con i colleghi di Caorle, lo hanno arrestato mentre stava passando il weekend in una struttura ricettiva della cittadina marinara.Le indagini delle forze dell'ordine hanno infatti permesso di scoprire che il 47enne era ospite in riva al mare e che erapoiché ritenuto responsabile di episodi di truffa ai danni di cittadini svizzeri, anche attraverso delle proposte commerciali on line. Fatti commessi tra ilquando l'uomo è letteralmente sparito. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Pordenone dove è stato rinchiuso, in attesa che l'autorità giudiziaria elvetica ne richieda l'estradizione.