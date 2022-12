Dj set, concerti e feste in piazza. Dal centro storico veneziano al litorale sarà un Capodanno tutto da ballare. A Venezia va segnalato l'evento targato Terrazza Aperol. Per la notte di San Silvestro e il Primo dell'anno, il locale di Campo Santo Stefano ha messo a punto un ricco programma di appuntamenti che inizieranno da domani (31 dicembre) alle ore 19, con l'aperitivo e il dj set di Gilo, tra i perfomer più raffinati dell'intero nord Italia, che accompagnerà gli ospiti con le sue selezioni di musica elettronica e house. Alle 20, il via al tradizionale cenone: protagoniste le specialità dello chef Samuele e della sua brigata di cucina. Il primo gennaio, dalle 17, ci sarà invece l'esibizione dei Sinconauti, duo composto da Camilla Ferrari (voce) e Giacomo Maria Naccari (chitarra), conosciuti per il loro repertorio swing, pop italiano, jazz e soul, con alle spalle importanti collaborazioni e premi nazionali.

LITORALE

A Jesolo per la notte di San Silvestro sarà grande festa in tutta la città con una lunga scia di eventi. Aperti con eventi a tema anche gli storici Marina Club e Gasoline Road Bar con veglioni e dj-set. Al palazzo del turismo di piazza Brescia, dalle 22, ci sarà il concerto di Elisa, cantante, musicista e produttrice musicale ma soprattutto artista amata a livello internazionale. Ad andare in scena sarà un evento unico e da ricordare. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone. Allo scoccare della mezzanotte ci sarà il brindisi con la stessa artista, accompagnata dalla sua inseparabile band, con la quale presenterà una scaletta fatta di tutti i grandi successi di oltre 25 anni di carriera. In piazza Mazzini, al Villaggio di Natale, apertura speciale delle casette fino alle 2, anche qui con una lunga scia di dj-set, compreso quello di Riky Ferrazzo. A Jesolo Paese, nel grande palco allestito piazza Kennedy, dalle 22, l'animazione sarà a cura di Radio Bellla & Monella e Radio Piterpan con dj Sister Gloria, Lady Helen, Sara Manea e Alvise. Lo show proseguirà poi con il live show di Italiana Band mentre ad accompagnare al brindisi di mezzanotte e il successivo spettacolo pirotecnico saranno i Tiromancino, la band guidata da Federico Zampaglione, che si esibiranno con le più belle canzoni del loro repertorio.

CAORLE

Doppio l'appuntamento a Caorle: in Rio Terrà ci sarà l'apertura del Caorle Christmas Time, il villaggio di Natale allestito nel centro storico con le 30 casette e l'area street food ma soprattutto con l'animazione e la musica di Stefano Ferrari e dj Harry Morry di Radio Company grazie all'evento Company Wonder collegato a varie piazze del Nordest. Animazione e dj-set, con lo stesso evento, anche in via Roma. Al Palaexpomar, invece, cena a buffet internazionale e musica fino all'alba con vari ospiti all'interno del Carole Street Winter Edition. Tra gli ospiti della serata Will e Radio Piterapan con Alice Fassina, Andrea De Luca, Andrea Nordio, Andy Mancuso, DJ Maxwell, Fedro e Marco Baxo. Ma anche Il Pagante, la band pop nata a Milano nel 2010 da una pagina Facebook, per creare ironia sugli stili di vita dei giovani milanesi, in particolar modo sui cosiddetti PR e su coloro che acquistano dai PR i biglietti per gli eventi, ossia i paganti, da cui prende il nome la formazione. Hanno pubblicato 3 album con decine di singoli. Sarà festa in piazza anche a Sottomarina: in piazza Italia dalle 22, anche qui il via all'evento Wonder Company con gli speaker e i dj di Radio Company e Radio 80. Alla mezzanotte spettacolo pirotecnico dalla spiaggia.