Fa i fanali all'auto lenta: aggredita e minacciata col coltello da un minore

MESTRE - Verso l’una di ieri, gli agenti delle volanti hanno sedato unasfociata per, tra i litiganti undiarmato di. Erano le 13.35 quando alla sala operativa della Questura è arrivata una richiesta di intervento da parte di: la donna ha raccontato di aver iniziato a litigare con i passeggeri di un'altra vettura. Un diverbio banale, iniziato con unalla vettura che la precedeva lentamente, sulla corsia di sorpasso, uno "spostati che devo superarti" che, nel codice non verbale degli automobilisti in genere non rappresenta né un affronto né una provocazione.E invece i passeggeri dell'altra vettura si sono a dir poco indispettiti, hanno costretto la donna a fermarsi e l'hanno ingiuriata e minacciata. Non solo, uno dei passeggeri si era scatenato con veemenza contro la donna, arrivando a. Il fatto grave, che deve stimolare una riflessione, è che ad aggredire la donna con maggiore violenza sia stato unche,sentite le parti e, è statoper minaccia aggravata e violazione in materia di armi. Solo l'arrivo sul posto della polizia ha permesso che la situazione non degenerasse.