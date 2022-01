Coppia litiga in strada, poi lui estrae un coltello e la trafigge con diversi colpi

MIRA - Una lite improvvisa, in strada, degenerata poi in un violento scontro finito a coltellate. Un episodio, quello di lunedì sera, che ha costretto l'intervento dei carabinieri della tenenza di Mira. Sul caso i militari stanno ancora indagando per ricostruire con esattezza la dinamica. Gli unici dati certi sono che un uomo e una donna, una cinquantina d'anni lui e una quarantina lei, conoscenti, l'altra sera hanno iniziato a litigare tra Mira e Porto Menai, in strada. Non è chiaro il motivo dello scontro, pare che i due avessero una sorta di relazione ma piuttosto burrascosa. E così si alzano prima i toni e poi le mani. Soprattutto, da una tasca dell'uomo, spunta un coltello. Con quella lama si scaglia contro la donna e la colpisce più volte, le sferra diversi fendenti. I colpi, fortunatamente, non vanno a colpire organi vitali, ma le ferite ci sono: sul posto arrivano i carabinieri che arrestano l'uomo e accompagnano in ospedale la donna. Le sue condizioni non sembrano preoccupare, ma comunque ne avrà per una ventina di giorni.

LE INDAGINI

I carabinieri stanno cercando di approfondire cosa, cercando di capire soprattutto che tipo di legame ci fosse tra i due e quale possa essere stato il motivo dello scontro. Al momento l'uomo è in arresto per lesioni, in attesa di ulteriori sviluppi che potrebbero arrivare nelle prossime ore. La zona, purtroppo, non è coperta da impianti di videosorveglianza e quindi per ora fanno testo solamente le reciproche testimonianze della coppia. I militari stanno cercando anche tra i residenti della zona qualcuno che possa aver assistito alla scena: essendo avvenuto il tutto in strada potrebbe esserci qualche testimone oculare che ancora non avrebbe dato la propria testimonianza.

I carabinieri cercheranno anche tra gli impianti privati di sicurezza: qualche telecamera esterna, infatti, potrebbe aver ripreso qualche frammento della lite. Un dettaglio che potrebbe rivelarsi decisivo per chiudere a doppia mandata l'indagine. Anche così, però, non sembrano esserci grandi interpretazioni da dare. Gli inquirenti in questa fase tenderebbero a escludere l'ipotesi di un tradimento, ma soprattutto escluderebbero situazioni torbide legate per esempio a qualche debito di droga. La pista più probabile sembra essere quella sentimentale.

Un episodio che va a chiudere, per le forze dell'ordine, una settimana estremamente complicata dal punto di vista dei reati contro le donne. Dopo l'aggressione a una donna in campo San Boldo a Venezia, domenica, la polizia è intervenuta in altri due casi di maltrattamenti a Mestre: nel primo un uomo ha preso a pugni la moglie che si era rifiutata di avere un rapporto sessuale con lui, nel secondo un giovane egiziano è stato arrestato per stalking nei confronti della ex compagna.