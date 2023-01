VENEZIA - È stato uno degli ultimissimi imprenditori veneziani degli di questo nome, una persona che ha sempre amato il rischio, che ha combattuto battaglie ritenute da tutti impossibili e a volte ha anche perso ma senza rassegnarsi mai. E sempre dimostrandosi molto più giovane e brillante di tanti suoi simili con 30-40 anni in meno sulle spalle. È morto a 93 anni Lino Cazzavillan, titolare di un impero nel settore alberghiero e della ristorazione, ma anche finanziere ad alto livello e dotato di una mente poliedrica e fine, che sapeva essere pungente alla bisogna. Uno dei tanti personaggi che Venezia, per motivi anagrafici, continua a perdere.

LE ORIGINI

Laureato in Economia e commercio, Cazzavillan ha sempre avuto il pallino per la matematica. Tra gli hotel e i locali gestiti dalle sue società solo nella zona calda di San Marco ci sono il Bar Americano, il ristorante La Colomba, il Totobar (poi bar Eden), gli hotel San Marco, Cavalletto e Bella Venezia, questo tra gli ultimi acquisti.

Ma è dal Totobar che partirono negli anni Cinquanta, le fortune della famiglia. Il padre di Cazzavillan, infatti, lo aveva potuto acquisire - quando ancora portava il nome di Imperiale - grazie a 23 milioni e mezzo di lire dell’epoca vinte al Totocalcio che allora si chiamava Sisal. Anche lui, patito di quel tipo di gioco, per decenni assieme ad altri quattro soci sfornava sistemi vincenti ogni settimana, collezionando almeno mezzo migliaio di vincite in una quarantina d’anni. Al gioco non aveva dedicato solo il nome del bar, ma anche quello di un punto di consulenza, il “Tototutto” dove ogni settimana negli anni Ottanta e Novanta si giocavano 40mila colonne.

LE AZIENDE

Cazzavillan cominciò presto ad espandere le sue attività, acquisendo una serie di attività che poi hanno ampiamente superato la decina. Aveva già il San Marco, l’Ambassador Tre Rose, il Rialto, quando nel 1991 acquisì con le sue società anche il Cavalletto & Doge Orseolo affacciato sull’omonimo bacino. Era convinto sostenitore del fatto che le famiglie veneziane dovessero mantenere la proprietà degli alberghi. Un’opinione che ha mantenuto sempre e che gli era costata qualche frizione con i colleghi. Come nel 1992, quando fece uscire dall’Ava i suoi alberghi perché non gradiva che l’associazione si occupasse anche della Riviera del Brenta. Aveva anche una quota della Ciga (che all’epoca era proprietaria di quasi tutti i cinque stelle di Venezia e Lido), poi ceduta in vista del crack che portò la società a vendere i gioielli a gruppi alberghieri internazionali.

LE SCALATE

Di due cose in città si ricordano tutti: la “guerra dei tavolini” di piazza San Marco e l’asta per la Ex Pilsen in Bacino Orseolo. La prima fu la lotta per un plateatico di circa 110 metri quadrati che il Caffè Quadri aveva davanti al Totobar il quale non aveva invece nessuna concessione. Dopo anni di ricorsi al Tar contro le disposizioni del Comune a partire dal 1988, Cazzavillan ottenne ragione e anche un risarcimento nel 1991. La seconda riguarda l’asta del Comune per l’immobile che oggi ospita il grande magazzino Zara. A fine 2008 l’immobile era stato aggiudicato all’asta a una società di Cazzavillan per 42 milioni. Poi l’affare saltò per difficoltà nei finanziamenti, il Comune si trovò in grosse difficoltà e presentò il conto. Anche perché poi vendette nel 2012 lo stesso palazzo a 26 milioni. La causa per la differenza da 16 milioni (nel 2016 c’era stata la condanna in appello) è ancora pendente, essendo stata rinviata dalla Cassazione ad altra sezione d’Appello.

LE TRISTEZZE

Il dolore più grande è stato però la morte del figlio Guido, avvenuta a fine aprile 2014 all’età di 51 anni. Matematico brillante, si era perfezionato nelle migliori università anglosassoni per poi entrare in ruolo a Ca’ Foscari come docente di matematica fino a diventare direttore del Dipartimento di Economia dell’ateneo. Aveva lanciato poche settimane prima la sua candidatura alla carica di rettore.

Lino Cazzavillan aveva anche una figlia, Paola, alla quale sono pervenuti infiniti messaggi di cordoglio.