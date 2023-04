Linda Pani, l'attrice veneziana di "Luce dei tuoi occhi": «Sono una ragazza in crisi di identità»

VICENZA - È interamente ambientata a Vicenza, fra Basilica Palladiana e Piazza dei Signori, Teatro Olimpico e Ville Palladiane, e inusuali scorci urbani, la seconda stagione di "Luce dei tuoi occhi": fiction di successo in onda su Canale 5 in prima serata ogni mercoledì. Diretta dal regista triestino Fabrizio Costa e prodotta da Banijay Studios Italy, per RTI, il "thriller melò" - così è definito - vede protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno, cui si aggiunge in questa stagione la bassanese Francesca Cavallin. Sicuramente da citare la presenza di Paola Pitagora.

Nel cast, un gruppo di ragazze frequenta l'Accademia di ballo, resa prestigiosa dal personaggio di Emma Conti (Anna Valle), famosa étoile e coreografa: fra queste, nel ruolo di Martina Fontana, in forte ascesa, la ventitreenne veneziana Linda Pani.





«Martina è una ragazza cresciuta nell'agio, viziata, con un carattere apparentemente spigoloso, ma che nasconde un animo fondamentalmente buono, la cui fragilità si incrina ancor più alla scoperta - già nella prima stagione - di non essere la figlia biologica dei suoi genitori; neppure adottata, ma addirittura comprata, complice un giro illegale di bambini che nascevano all'ospedale di Vicenza, venduti a famiglie ricche; quando Emma Conti (Anna Valle) va alla ricerca della figlia Alice che credeva morta, emergono le dinamiche criminali di cui pure Martina è vittima. Da qui una forte crisi d'identità, una ferita che sanguina anche nella seconda stagione, e un dolore che condurrà ad un desiderio di verità, senza paura di affrontare dure prove. Di più, al momento, non posso anticipare».



Martina è allieva di una scuola di danza, sua prima formazione.

«Ho iniziato giovanissima a praticare danza classica, integrata da studi di danza contemporanea, il balletto è il mio primo amore, e mi ha fatto scoprire il desiderio di esibirmi in un palcoscenico. Negli anni ho allargato i miei interessi alla recitazione, frequentando corsi a Roma. Il mio ruolo in "Luce dei tuoi occhi" mi ha così permesso, alla prima importante esperienza, di fondere le mie due principali passioni».



Ha partecipato anche a Miss Italia, e al Carnevale di Venezia nel 2019 è stata eletta Maria dell'Anno. E il tuo curriculum vanta importanti pubblicità televisive.

«Quella di Miss Italia, a diciott'anni appena compiuti grazie alla fascia di Miss Cinema Veneto, è stata un'esperienza di crescita unica, diretta televisiva compresa; ho riportato il titolo, conferito per la prima volta, di Miss Italia Social. Come Maria dell'Anno ho invece coronato il mio sogno da bambina, effettuare il Volo dell'Angelo dal Campanile di San Marco. Sono poi stata scelta fra i conduttori delle dirette streaming del Carnevale durante la pandemia. Quanto alle pubblicità, sono set ben diversi da quelli cinematografici, esigenze diverse richiedono sfide diverse; lo spot girato per la scorsa edizione della Mostra del Cinema, ad esempio, prevedeva l'interpretazione di divi del passato: io ero truccata da Brigitte Bardot, chissà sia di buon auspicio!».



La sua voce si può invece ascoltare in una seguita trasmissione radiofonica.

«Esperienza di grande soddisfazione, dal lunedì al venerdì da Mogliano Veneto dove risiedo mi sposto negli studi di Radio Piterpan a Castelfranco Veneto, per partecipare la mattina a "Piterpan Generation", che tocca le più diverse tematiche generazionali: ovviamente senza esagerazioni... visto l'orario! Ho pure rappresentato la radio nelle ultime due edizioni di Capodanno in Musica su Canale 5, affiancando sul palco Federica Panicucci, e intervistato all'ultimo Festival di Sanremo cantanti e ospiti per l'intero network cui apparteniamo».